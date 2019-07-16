الأحمد: اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يجب أن يتمتعوا بخصوصية عن العمالة الأجنبية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب أن يتمتعوا بخصوصية غير تلك التي يتم التعامل بها مع العمالة الأجنبية.
وتعقد لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، اليوم اجتماعاً في بيروت؛ لاتخاذ التوصيات اللازمة لتقديمها للحكومة اللبنانية لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن ممثلي اللجنة من الجانب الفلسطيني، سيطالبون الحكومة في توصيات اللجنة، تجميد العمل بما يتعلق باعتبار اللاجئين الفلسطينيين كوافدين، وتصويب أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على رخصة العمل.
وأضاف: أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية الجديدة بحق أصحاب المهن والعمال الفلسطينيين في لبنان.
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب أن يتمتعوا بخصوصية غير تلك التي يتم التعامل بها مع العمالة الأجنبية.
وتعقد لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، اليوم اجتماعاً في بيروت؛ لاتخاذ التوصيات اللازمة لتقديمها للحكومة اللبنانية لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن ممثلي اللجنة من الجانب الفلسطيني، سيطالبون الحكومة في توصيات اللجنة، تجميد العمل بما يتعلق باعتبار اللاجئين الفلسطينيين كوافدين، وتصويب أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على رخصة العمل.
وأضاف: أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية الجديدة بحق أصحاب المهن والعمال الفلسطينيين في لبنان.
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