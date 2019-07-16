الأحمد: اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يجب أن يتمتعوا بخصوصية عن العمالة الأجنبية



وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): إن ممثلي اللجنة من الجانب الفلسطيني، سيطالبون الحكومة في توصيات اللجنة، تجميد العمل بما يتعلق باعتبار اللاجئين الفلسطينيين كوافدين، وتصويب أوضاعهم، خاصة فيما يتعلق بحصولهم على رخصة العمل.



وأضاف: أنه أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين لمتابعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة اللبنانية الجديدة بحق أصحاب المهن والعمال الفلسطينيين في لبنان.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يجب أن يتمتعوا بخصوصية غير تلك التي يتم التعامل بها مع العمالة الأجنبية.وتعقد لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني، اليوم اجتماعاً في بيروت؛ لاتخاذ التوصيات اللازمة لتقديمها للحكومة اللبنانية لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.