شؤون فلسطينية

وفد عراقي من القطاع الخاص والشركات الزراعية يصل فلسطين قريباً

وفد عراقي من القطاع الخاص والشركات الزراعية يصل فلسطين قريباً
رجال أعمال عراقيون خلال اجتماع مع رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري، عن زيارة وفد عراقي من القطاع الخاص والشركات الخاصة العاملة في قطاع الزراعة قريباً إلى فلسطين؛ لتنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلين من القطاعين العام والخاص.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى أن العراق أبدى الرغبة الشديدة والاستعداد التام للتعاون، فيما يتعلق بتسهيل دخول المنتوجات والسلع الوطنية إلى العراق.

وصرّح العطاري، بأن هناك عدداً من مذكرات التفاهم في كافة المجالات التي ستدخل حيز التنفيذ في حال توقيعها، حسبما أعلن وزراء عراقيون، إلى جانب البحث في عدد من الآليات للتعاون المستدام، والتي ستخرج إلى النور في القريب العاجل.

وأشار العطاري إلى حاجة هذه المذكرات إلى آلية إدارية لاقرارها من قبل البرلمان العراقي، وليس فقط الحكومة، وسقف زمني.

وقال وزير الزراعة: إن رئيس الوزارء محمد اشتية، سيجتمع صباح اليوم، بالرئيس العراقي برهم صالح، يعقبه لقاء ثاني على مستوى القطاع الخاص.

وتحدث العطاري عن الورشة الكبيرة التي جرى تنظيمها مساء أمس بين رجال الأعمال والشركات الخاصة العراقية، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، واصفاً إياها بالمثمرة والناجحة.

وأوضح وزير الزراعة، بأن هذه الزيارة، حملت جدول أعمال مكثف، وأن الزراعة احتلت مساحة كبيرة نظراً لخصوصية هذا القطاع، وتم التباحث في العديد من الجوانب بما فيها التعامل التجاري، وما يتعلق بالمنتوجات الزراعية، لافتاً إلى الحديث حول آلية التعاون في نقل الخبرات بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.

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