جيش الاحتلال يُعلن سقوط حوامة تابعة له على الحدود الشرقية لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن سقوط حوامة تابعة له داخل الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب ما أكده موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي.



وأشارت الموقع ذاته، إلى أن الجيش يفحص الآن ما إذا كانت قد سقطت لأسباب فنية، أو أنها أُسقطت من قبل الفلسطينيين.



وقال الموقع: "الجيش يؤكد أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات، ويتم التحقيق في الحادث".