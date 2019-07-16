أبو مرزوق: العلاقات مع سوريا مقطوعة.. ونرفض توطين الفلسطينيين ضمن صفقة القرن

الحركة مع إيران هي بأفضل حالاتها، قائلاً: "هناك علاقات متينة مع الجمهورية الإسلامية، ولم تنقطع إطلاقاً في أي مرحلة من المراحل، ولكنها بين شد وجذب، ولكنها الآن في أحسن صورها".



يشار إلى أن أبو مرزوق، يجري على رأس وفد من حركة حماس، زيارة إلى موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.



وفي سياق آخر، كتب أبو مرزوق، تغريدة عبر حسابه، بموقع (تويتر): إنه يجب التوقف عند الإجراءات السياسية بحق الفلسطينيين، الذين ولدوا وآباؤهم في لبنان، في ظل ضيافة غير مرحب بها؛ ليهاجروا من مخيماتهم أو يوطنوا ضمن المخطط الأمريكي الجديد (صفقة القرن).



وأضاف أبو مرزوق: "الرأي الذي يجب التفكير فيه العودة إلى حيث ولد الجدود، لقد سئم الفلسطينيون نكران الجميل كفران العشير".



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، أن علاقات الحركة مقطوعة مع سوريا، والوضع لم يتغير أو يتطور بينما العلاقات مع إيران في أحسن أحوالها.وقال أبو مرزوق، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك): "لا يوجد أي تطورات في العلاقة مع سوريا بالرغم من الأحاديث في الإعلام، سواء أكانت من قبل متحدثين حتى من داخل الحركة أو داخل سوريا أو من المحيطين بهما أو من المتابعين، لكن ما زالت الأمور على ما هي عليه، لا يوجد تواجد للحركة مع سوريا كما لا توجد علاقات مع سوريا حتى الآن".وحول العلاقة مع إيران، أوضح أبو مرزوق أن علاقات