إصابة 20 شخصاً بحادث تصادم بطريق الدبابة في الجيزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 20 شخصاً، إثر حادث تصادم، بين باص صغير، وميكروباص، وقع اليوم الثلاثاء، أعلى طريق الدبابة للقادم من الواحات البحرية، اتجاه مدينة أكتوبر والجيزة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه إلى مناطق الجيزة، وانتقلت آليات المرور لرفع حطام الحادث.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغاً من الخدمات المعينة في طريق الدبابة، بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).