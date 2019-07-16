أردوغان: سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة

رجب طيب اردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده تستهدف، عقب بدء استلامها منظومة "إس- 400"، الإنتاج المشترك لمنظومات الدفاع الجوي مع روسيا.



جاء ذلك، في كلمة ألقاها الرئيس التركي بافتتاح المبنى الجديد لمديرية أمن العاصمة، أنقرة، كما نقلت وكالة (الأناضول) الرسمية.



وأشار أردوغان إلى أن تركيا بدأت باستلام المنظومة، مضيفاً أن الطائرة التاسعة التي تحمل على متنها المعدات، وصلت الاثنين، لافتاً إلى أن بلاده ستنتهي من استلام المنظومة كاملة بحلول نيسان/ إبريل 2020.



وتابع: "سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، والهدف حاليًا المشاركة في الإنتاج مع روسيا".



وتستمر عملية شحن معدات المنظومة الدفاعية إلى تركيا، حيث وصلت في وقت سابق الاثنين، طائرة تاسعة تقل معدات المنظومة إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة.



والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس- 400" الروسية إلى أنقرة.



وتعد منظومة "إس- 400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.