دولي

أردوغان: سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة

أردوغان: سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة
رجب طيب اردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده تستهدف، عقب بدء استلامها منظومة "إس- 400"، الإنتاج المشترك لمنظومات الدفاع الجوي مع روسيا.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها الرئيس التركي بافتتاح المبنى الجديد لمديرية أمن العاصمة، أنقرة، كما نقلت وكالة (الأناضول) الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا بدأت باستلام المنظومة، مضيفاً أن الطائرة التاسعة التي تحمل على متنها المعدات، وصلت الاثنين، لافتاً إلى أن بلاده ستنتهي من استلام المنظومة كاملة بحلول نيسان/ إبريل 2020.

وتابع: "سنغدو من الدول المعدودة في حيازة أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، والهدف حاليًا المشاركة في الإنتاج مع روسيا".

وتستمر عملية شحن معدات المنظومة الدفاعية إلى تركيا، حيث وصلت في وقت سابق الاثنين، طائرة تاسعة تقل معدات المنظومة إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس- 400" الروسية إلى أنقرة.
 
وتعد منظومة "إس- 400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً بالعالم حالياً، وهي من إنتاج شركة "ألماز- أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

أخبار ذات صلة

ماكرون يَطلب توضيحاً من إيران بعد اعتقالها باحثة تحمل الجنسية الفرنسية

ماكرون يَطلب توضيحاً من إيران بعد اعتقالها باحثة تحمل الجنسية الفرنسية

بعد إغلاق عدة أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية

بعد إغلاق عدة أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية

الأمم المتحدة: مليار جائع حول العالم

الأمم المتحدة: مليار جائع حول العالم

ترمب لعضوات في الكونغرس من أصول أجنبية: عدن من حيث أتيتن

ترمب لعضوات في الكونغرس من أصول أجنبية: عدن من حيث أتيتن

نتنياهو يزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى لتوقيع تجارة حرة بين البلدين

نتنياهو يزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى لتوقيع تجارة حرة بين البلدين

موغيريني: على إيران التخلي عن إجراءاتها وآلية &#34;INSTEX&#34; مفتوحة للدول الثالثة

موغيريني: على إيران التخلي عن إجراءاتها وآلية "INSTEX" مفتوحة للدول الثالثة

مقتل 11 أفغانياً بانفجار قنبلة في قندهار

مقتل 11 أفغانياً بانفجار قنبلة في قندهار

قائد لواء &#34;جفعاتي&#34;: سنعيد هدار من غزة لـ&#34;تل أبيب&#34;

قائد لواء "جفعاتي": سنعيد هدار من غزة لـ"تل أبيب"

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم وادي الغروس شرق الخليل

الاحتلال يقتحم وادي الغروس شرق الخليل

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين بالضفة

مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل

مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟

معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

الطقس: أجواء حارة اليوم وجافة غداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء حارة اليوم وجافة غداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

منوعات

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: &#34;راعي سنك&#34;

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: "راعي سنك"

&#34;جمال فرعوني أصيل&#34;.. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ&#34;نيو لوك&#34;

"جمال فرعوني أصيل".. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ"نيو لوك"

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في &#34;ذا فويس&#34;

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في "ذا فويس"

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

عربي

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين