الاحتلال يقتحم وادي الغروس شرق الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصطحبة آلياتها الثقيلة، اليوم الثلاثاء، منطقة وادي الغروس القريبة مما تسمى مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة مصطحبة آلياتها الثقيلة "جرافات وبواجر" ولا زالت متواجدة في المنطقة بين منازل المواطنين.