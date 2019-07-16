ماكرون يَطلب توضيحاً من إيران بعد اعتقالها باحثة تحمل الجنسية الفرنسية



ويأتي اعتقال عادلخاه (60 عاماً)، وهي باحثة في جامعة سيانس بو في باريس، في وقت حساس، تحاول فيه فرنسا وقف التصعيد بين طهران وواشنطن، بشأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

رام الله - دنيا الوطنطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، توضيحاً من إيران بعد إلقائها القبض الشهر الماضي على باحثة تحمل الجنسية الفرنسية.وأشارت تقارير إعلامية، نشرت في مطلع الأسبوع إلى أن الحرس الثوري، اعتقل الباحثة التي تحمل الجنسية الإيرانية والفرنسية، فاريبا عادلخاه في حزيران/ يونيو الماضي، بزعم التجسس.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بلجراد: "ما حدث يقلقني بشدة، أُبلغنا منذ أيام، وكانت لدي فرصة التعبير ليس فقط عن خلافي بل عن رغبتي في الحصول على توضيحات من الرئيس حسن روحاني".وأضاف: "أنتظر التوضيحات، لكن من الواضح، أن فرنسا تحمي مواطنيها"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.