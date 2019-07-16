دولي

بعد إغلاق عدة أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية

بعد إغلاق عدة أشهر.. باكستان تفتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية
طائرات باكستانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني، أن السلطات فتحت مجالها الجوي، أمام جميع الرحلات التجارية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء .

وقالت هيئة الطيران المدني المحلية في بيان: إن "المجال الجوي الباكستاني، مفتوح الآن لجميع رحلات الطيران المدني، بالاتفاق مع خدمة النقل الجوي"​​​، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت هيئة الطيران المدني الباكستاني، أغلقت المجال الجوى للبلاد أمام الرحلات الجوية التجارية، في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن أعلن الجيش الباكستاني عن إسقاط طائرتين عسكريتين هنديتين، انتهكتا المجال الجوى للبلاد في منطقة (كشمير) المتنازع عليها.

ودفع التصعيد الحاد بين الهند وباكستان بهذه الأخيرة إلى إغلاق مجالها الجوي، ما دفع بالعديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها إلى مطارات الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

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