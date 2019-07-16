شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "اعتقلت قوات الجيش والشاباك خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".

إلى ذلك، قالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سعيد زياد أبو هنية (26 عاما)، من بلدة عزون شرق قلقيلية، وحسن كمال شواهنة (26 عاما)، من بلدة كفر ثلث جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

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