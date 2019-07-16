الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "اعتقلت قوات الجيش والشاباك خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".



إلى ذلك، قالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سعيد زياد أبو هنية (26 عاما)، من بلدة عزون شرق قلقيلية، وحسن كمال شواهنة (26 عاما)، من بلدة كفر ثلث جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.