الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "اعتقلت قوات الجيش والشاباك خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".
إلى ذلك، قالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سعيد زياد أبو هنية (26 عاما)، من بلدة عزون شرق قلقيلية، وحسن كمال شواهنة (26 عاما)، من بلدة كفر ثلث جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين الفلسطينيين، في الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "اعتقلت قوات الجيش والشاباك خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية".
إلى ذلك، قالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين سعيد زياد أبو هنية (26 عاما)، من بلدة عزون شرق قلقيلية، وحسن كمال شواهنة (26 عاما)، من بلدة كفر ثلث جنوبا، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
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