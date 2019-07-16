قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق واسعة بالضفة الغربية، طالت ثمانية فلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياسة الاعتقالات والمداهمات والتفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية.