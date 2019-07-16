السعودية تزيد حصة حجاج إيران

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية لشؤون التنمية، محمد أزاد، بحدوث اتفاق مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الإيرانيين، خلال مناسك الحج لهذا العام.



ووفق ما ذكرت وكالة (إيرنا) الإيرانية، فقد أوضح أزاد أنه بعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين، تم الاتفاق على زيادة حصة إيران بمقدار 2000 زائر خلال مناسك الحج لهذا العام، من 86 ألفاً و500 إلى 88 ألفاً و500 حاج.



وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن عملية تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة، بدأت في 8 تموز/ يوليو الحالي، مبينًا أنه تم لغاية الاثنين 15 تموز/ يوليو نقل ما يزيد على 17 ألفاً و500 زائر عبر 86 رحلة جوية إلى السعودية.