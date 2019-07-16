شؤون فلسطينية

مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل

مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
لقي الطفل طارق ذبانية (7 سنوات)، مصرعه بعد منتصف الليل، من ترقوميا غرب الخليل، متأثراً بإصابته الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن.

ونقل موقع (عرب 48)، عن مصادر طبية فلسطينية، قولها: "إن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب من مستوطنة (ادورة) غرب الخليل، وتم نقله إلى مستشفى إسرائيلي.

وبحسب المعلومات، فإن الطفل، كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة (ادوره) المقامة على أراض فلسطينية غرب الخليل، والمحاذية لمكان سكنه وتم نقله إلى أحد المشافي، حيث أعلن عن استشهاده في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ووثقت مصادر فلسطينية، أن 43 عملية دهس نفذها مستوطنون على الطرق الالتفافية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة 33 آخرين بجروح مختلفة، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات، بالإضافة إلى دهس 42 رأساً من الماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال.

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