عربي

عائلة بحرينية تتبرأ من ابنها لظهوره على قناة الجزيرة

عائلة بحرينية تتبرأ من ابنها لظهوره على قناة الجزيرة
رام الله - دنيا الوطن
تبرأت عائلة البلوشي البحرينية، من أحد أفرادها لظهوره في برنامج "ماخفي كان أعظم" على قناة (الجزيرة) القطرية، الذي أثار منذ أيام جدلاً كبيراً في المملكة البحرينية.

وأصدرت عائلة البلوشي، أمس الاثنين بياناً رداً على ما جاء على لسان أحد أفرادها "هشام هلال البلوشي" من "شهادة ملفقة" قدمها في البرنامج الذي "تضمن الكثير من التلفيقات والتسجيلات المفبركة لمهاجمة البحرين"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وذكر البيان أن هشام توفي في وقت سابق، وأنه "خائن لوطنه وأهله"، مؤكداً على "ولاء العائلة لقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وانتمائها واعتزازها الوطني وتمسكها بالثوابت والقيم الوطنية".

وتحدث برنامج "ما خفي أعظم" عن "مخطط سري نسقته المخابرات البحرينية عام 2003 مع قيادات تولت تجنيدها في تنظيم القاعدة، بهدف اغتيال معارضين بارزين". وبث البرنامج تسجيلات سرية تتضمن شهادات لمنفذي المخطط الذي "وُضع بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، بحسب قناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق، انتقد وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، وسائل الإعلام القطرية، متهماً إياها باتباع "أساليب استفزازية دنيئة".

وقال الرميحي: إن قناة (الجزيرة) القطرية، تواصل "نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا"، رغم "انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير"، حسب قول الوزير البحريني.

كما شن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، هو الآخر هجوماً على القناة، مؤكداً على أن ما بثته فيه "أكاذيب واضحة ومغالطات فجة"، وما هو إلا حلقة جديدة من "سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

أخبار ذات صلة

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

رئيس البرلمان المصري: ولائي بعد الله للسيسي

رئيس البرلمان المصري: ولائي بعد الله للسيسي

الإمارات: نُشفق على قطر

الإمارات: نُشفق على قطر

تغريدة لـ&#34;عائض القرني&#34; تثير الجدل.. ونشطاء يتحدونه بـ&#34;تركي آل الشيخ&#34;

تغريدة لـ"عائض القرني" تثير الجدل.. ونشطاء يتحدونه بـ"تركي آل الشيخ"

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

العراق يُرحّل 33 من أطفال الروسيات المتهمات بالانتماء إلى &#34;تنظيم الدولة&#34;

العراق يُرحّل 33 من أطفال الروسيات المتهمات بالانتماء إلى "تنظيم الدولة"

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين بالضفة

مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل

مصرع طفل دهسه مستوطن بالخليل

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟

معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

اشتية يترأس اجتماعاً جمع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين

اشتية يترأس اجتماعاً جمع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين

تعليمات مشددة من أبو نعيم بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات &#34;الثانوية العامة&#34;

تعليمات مشددة من أبو نعيم بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات "الثانوية العامة"

منوعات

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: &#34;راعي سنك&#34;

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: "راعي سنك"

&#34;جمال فرعوني أصيل&#34;.. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ&#34;نيو لوك&#34;

"جمال فرعوني أصيل".. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ"نيو لوك"

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في &#34;ذا فويس&#34;

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في "ذا فويس"

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

عربي

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين