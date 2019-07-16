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الإمارات: نُشفق على قطر

الإمارات: نُشفق على قطر
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن قطر ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017، تتبع استراتيجيات قائمة على سياسات مراهقة وترهات إعلامية.

وقال قرقاش، في تغريدة له عبر صفحته، بموقع (تويتر): "نُشفق على استراتيجيات الدوحة التي تقوم على برامج تلفزيونية لا تخاطب إلا جمهورها، نشفق عليها لأن بيتها من زجاج وتاريخها يحمل الكثير مما يجب أن تخفيه".

وأضاف: "التوجه العاقل أولويته أن يفك الأزمة وما نراه مراهقة سياسية وترهات إعلامية وهدر السيادة والمال".

جاءت تصريحات قرقاش، تعليقًا، على نشر قناة (الجزيرة) القطرية حلقة جديدة لأحد برامجها، تتحدث عن اتصالات وثيقة بين البحرين وقيادات في تنظيم "القاعدة".

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