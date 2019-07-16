تغريدة لـ"عائض القرني" تثير الجدل.. ونشطاء يتحدونه بـ"تركي آل الشيخ"

رام الله - دنيا الوطنأثارت تغريدة للداعية السعودي، عائض القرني، سخطاً واسعاً ضده من قبل مُغردين عبر موقع (تويتر).ونشر القرني تغريدة، جاء فيها: "علينا أن نُربّي أطفالنا على القيم الصحيحة منذ الصغر، وعدم تعريضهم للعنف والتخويف بغرض التسلية أو حتى العقاب، وحثّهم على الشجاعة، وزيادة ثقتهم بربّهم وبأنفسهم، وإيمانهم بقدرتهم على النجاح، وتحذيرهم من الجُبن وعواقبه الوخيمة".وقال ناشطون: إن عائض القرني، ناقض نفسه، بتحذيره من تفشي "الجبن" بين الأطفال، فيما هو لا يقوى على توجيه أي نقد للسياسات الجديدة للحكومة السعودية.في أعقاب ذلك، تحدى ناشطون عائض القرني بأن يبدي رأيه الحقيقي بـ"هيئة الترفيه"، التي يترأسها المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ.