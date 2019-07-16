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الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية

الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على جنوب السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي، أن قواتها نفذت هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية، ومواقع عسكرية أخرى جنوب السعودية، متوعدة بتوسيع نطاق عملياتها بشكل لا تتوقعه المملكة. 

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير، بعدد من طائرات (قاصف 2k)، استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية، ومواقع عسكرية أخرى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف سريع: "الإصابة كانت دقيقة، وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة، وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع".

من جانبه، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون من صنعاء باتجاه المواقع المدنية في خميس مشيط.

وأفاد المتحدث باسم قيادة التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بـ "اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار، أطلقتهما الجماعة الحوثية من صنعاء، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط".

وأوضح المالكي أن "عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين المعاديتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية، مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح".

وقال: "إن محاولات الجماعة الحوثية بتعمد استهداف المدنيين، تعبر عن إفلاس الجماعة، ونهجها اللاأخلاقي بمثل هذه الأعمال العدائية المتكررة الممنهجة لاستهداف المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني، ما يعد جريمة حرب".

وشدد المالكي على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الجماعة الحوثية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية منذ آب/ أغسطس 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين، هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة.

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