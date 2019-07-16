استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن (نيتسان) الإسرائيلي

أعلن قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن استشهاد الأسير نصر طقاطقة من بلدة بيت فجار ببيت لحم، داخل سجن (نيتسان) الإسرائيلي.



وقال أبو بكر لـ"دنيا الوطن": "الأسير نصر طقاطقة ليس من المرضى أو المضربين عن الطعام، حيث تم نقله من مركز التوقيف، حيث كان يخضع للتحقيق، إلى مستشفى رام الله"، مشيراً إلى أن استشهاده، جاء نتيجة التحقيق.



وكان مكتب إعلام الأسرى، قد أعلن منذ الصباح، عن استشهاد الأسير نصر طقاطقة، صباح اليوم الثلاثاء، داخل العزل الانفرادي في سجن (نيتسان) الإسرائيلي بحسب ما نقلته قناة (الأقصى) الفضائية.



وأشار إعلام الأسرى إلى أن الشهيد طقاطقة، استشهد أثناء التعذيب والإهمال الطبي، داخل العزل الانفرادي، منوهاً إلى أنه من سكان بلدة بيت فجار ببيت لحم.



ولفت مكتب إعلام الأسرى، إلى أن إدارة السجون، أغلقت كافة السجون، بعد استشهاد الأسير نصر طقاطقة.



من جانبها، قالت الحركة الأسيرة: "إدارة سجون الاحتلال أبلغتنا باستشهاد نصر طقاطقة، أثناء العد الصباحي"، مضيفة: "إن الشهيد طقاطقة، شاهد على جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال".



وطالبت الحركة الأسيرة، الجهات الرسمية والحقوقية، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة؛ لمعرفة أسباب استشهاد الأسير طقاطقة.

خاص دنيا الوطن