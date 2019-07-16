كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 4.98 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الثلاثاء، كما يأتي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 4.98 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
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