كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟



صرف الدينار الأردني مقابل: 4.98 شيكل.



صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيكل.



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الثلاثاء، كما يأتي:صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.