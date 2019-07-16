شؤون فلسطينية

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الثلاثاء؟
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الثلاثاء، كما يأتي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.53 شيكل.

صرف الدينار الأردني مقابل: 4.98 شيكل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيكل.

صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.

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