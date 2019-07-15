معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

‏عقّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على قرار وزارة العمل اللبنانية، فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين.



وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "كلنا ثقة بأن صوت اللبنانيين الأحرار شركاء الدم والمصير المشترك بتجاوز قرار التعامل مع الفلسطينيين كعمالة وافدة سينتصر".



وأضاف: "نحن شعب شرد من وطنه قبل أكثر من 70 عاماً ونيف وعيوننا ترنو نحو فلسطين وشعارنا لا للتوطين ونبحث عن كرامة الوجود المؤقت والعيش الكريم، ولا وطن لنا غير فلسطين".



وكان وزير العمل اللبناني أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/يوليو الجاري، وتشمل هذه الحملة إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.