قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط جامع الأربعين بعد انسحابها من حارة آل داري.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن قوات الاحتلال أشاعت في المنطقة أجواء من التوتر خاصة بعد التدقيق في هويات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بالقرب من مسجد الأربعين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.