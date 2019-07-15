قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط جامع الأربعين بعد انسحابها من حارة آل داري.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن قوات الاحتلال أشاعت في المنطقة أجواء من التوتر خاصة بعد التدقيق في هويات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بالقرب من مسجد الأربعين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط جامع الأربعين بعد انسحابها من حارة آل داري.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن قوات الاحتلال أشاعت في المنطقة أجواء من التوتر خاصة بعد التدقيق في هويات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات بالقرب من مسجد الأربعين، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
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