الطقس: أجواء حارة اليوم وجافة غداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-24 37-24 30-22 بيت لحم 31-24 37-24 30-22 رام الله والبيرة 30-23 36-23 29-21 طولكرم 33-25 39-25 31-24 نابلس 33-24 38-24 32-22 قلقيلية 33-25 39-25 31-24 جنين 35-24 41-24 34-24 سلفيت 31-24 37-24 30-22 طوباس 35-24 41-24 34-24 روابي 33-24 38-24 32-22 الخليل 30-23 36-23 29-21 غزه 32-25 37-25 30-25 أريحا 40-27 46-29 39-27 خانيونس 32-25 37-25 30-25 الأغوار الشمالية 39-25 43-26 36-25 رفح 33-24 38-24 31-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.غداً الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حارً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي