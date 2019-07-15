شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة اليوم وجافة غداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

الطقس: أجواء حارة اليوم وجافة غداً وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار أحياناً  والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حارً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض آخرعلى درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:

1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-24 37-24 30-22 بيت لحم 31-24 37-24 30-22
رام الله والبيرة 30-23 36-23 29-21 طولكرم 33-25 39-25 31-24
نابلس 33-24 38-24 32-22 قلقيلية 33-25 39-25 31-24
جنين 35-24 41-24 34-24 سلفيت 31-24 37-24 30-22
طوباس 35-24 41-24 34-24 روابي 33-24 38-24 32-22
الخليل 30-23 36-23 29-21 غزه 32-25 37-25 30-25
أريحا 40-27 46-29 39-27 خانيونس 32-25 37-25 30-25
الأغوار الشمالية 39-25 43-26 36-25 رفح 33-24 38-24 31-24

أخبار ذات صلة

معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

معقباً على قرار وزير العمل اللبناني.. الشيخ: صوت اللبنانيين الأحرار سينتصر

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

اشتية يترأس اجتماعاً جمع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين

اشتية يترأس اجتماعاً جمع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين

تعليمات مشددة من أبو نعيم بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات &#34;الثانوية العامة&#34;

تعليمات مشددة من أبو نعيم بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات "الثانوية العامة"

صور: مرور غزة تصدر بياناً توضيحياً حول حرق مواطن لمركبته

صور: مرور غزة تصدر بياناً توضيحياً حول حرق مواطن لمركبته

الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني

الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني

استولى عليها منذ أعوام.. الاحتلال يُعيد 10 قوارب ومعدات لصيادي غزة

استولى عليها منذ أعوام.. الاحتلال يُعيد 10 قوارب ومعدات لصيادي غزة

اشتية: استعادة العراق عافيته سياسياً واقتصادياً يشكل مصدر قوة لفلسطين

اشتية: استعادة العراق عافيته سياسياً واقتصادياً يشكل مصدر قوة لفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

قوات الاحتلال تقتحم بلدة العيسوية وسط القدس من مدخلها الغربي

اشتية يترأس اجتماعاً جمع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين

اشتية يترأس اجتماعاً جمع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين

الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني

الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني

استولى عليها منذ أعوام.. الاحتلال يُعيد 10 قوارب ومعدات لصيادي غزة

استولى عليها منذ أعوام.. الاحتلال يُعيد 10 قوارب ومعدات لصيادي غزة

اشتية: استعادة العراق عافيته سياسياً واقتصادياً يشكل مصدر قوة لفلسطين

اشتية: استعادة العراق عافيته سياسياً واقتصادياً يشكل مصدر قوة لفلسطين

النيابة بغزة: إجراءات صارمة بحق مُطلقي النار يوم نتائج الثانوية

النيابة بغزة: إجراءات صارمة بحق مُطلقي النار يوم نتائج الثانوية

الجبهة العربية الفلسطينية تستهجن قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين

الجبهة العربية الفلسطينية تستهجن قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين

منوعات

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

ياسمين الخطيب مُصابة بـ&#34;العشق&#34;: سأتزوج مغربيًا

ياسمين الخطيب مُصابة بـ"العشق": سأتزوج مغربيًا

مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

&#34;تطير فيها رقاب&#34;.. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

"تطير فيها رقاب".. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

شيماء سيف تقدم نصائح &#34;عجيبة&#34; للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

شيماء سيف تقدم نصائح "عجيبة" للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

عربي

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

قتيل وجرحى بتفجير مزدوج استهدف حسينية جنوب بغداد

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

رئيس البرلمان الأردني ينتقد مشاركة بلاده بورشة البحرين

العراق يُرحّل 33 من أطفال الروسيات المتهمات بالانتماء إلى &#34;تنظيم الدولة&#34;

العراق يُرحّل 33 من أطفال الروسيات المتهمات بالانتماء إلى "تنظيم الدولة"

السيسي يأمر بنقل تبعية ميناء العريش للجيش المصري

السيسي يأمر بنقل تبعية ميناء العريش للجيش المصري