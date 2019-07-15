تعليمات مشددة من أبو نعيم بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات "الثانوية العامة"





وأكد أن كل من يطلق النار في المناسبات سيحال إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية.





وأكد أن مواد الاتهام هي، حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936م، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للنصوص المواد (35،3. فقرة 3) من قانون الأسلحة والذخائر لعام 1998م، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380 فقرة ط) من قانون العقوبات الثاني لعام 1936م.



رام الله - دنيا الوطنأصدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، توفيق أبو نعيم تعليمات مشددة بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات نتائج الثانوية العامة.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بشأن إطلاق النار في المناسبات المختلفة، إجراءاتكم بعمل اللازم والإيعاز لكافة منتسبي أجهزتكم الأمنية وإدارتكم المركزية، بمنع إطلاق النار في المناسبات منعاً باتاً".