انعقاد الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات يوم الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الاربعاء المقبل (17/7/2019م) بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية.



ويشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن الأجهزة المعنية بأمن الحدود والمطارات والموانئ والأجهزة المعنية بالجمارك في الدول العربية، فضلا عن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وسيناقش الاجتماع عدداً من القضايا الهامة من بينها: مشروع نظام نموذجي في تحديد العلاقة بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك في الدول العربية، التعاون والتنسيق بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في مراكز الحدود والمطارات بالاضافة إلى معوقات العمل بين تلك الأجهزة.



وسيستعرض الاجتماع تجارب الدول الأعضاء في مجال إدارة الحدود.



وسترفع الأمانة العامة توصيات الاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.