شؤون فلسطينية

مرور غزة تصدر بياناً توضيحياً حول حرق مواطن لمركبته

مرور غزة تصدر بياناً توضيحياً حول حرق مواطن لمركبته
رام الله - دنيا الوطن
قالت الادارة العامة لشرطة المرور بغزة" أنه وأثناء عملها على شارع الرشيد لتأمين وصول ومغادرة المصطافين على ساحل البحر من خطر السائقين المتهورين والذين يقودون المركبات دون الحصول على رخصة قيادة وضبط السرعات الزائدة والدخول المعاكس والحركات البهلوانية من قبل أصحاب الدراجات، حيث نشرت لوحات تعريفية تحذيرية عن وجود الرادار لضبط السرعة، تم توقيف المواطن أ _ش على مفترق ال17 غرب مدينة غزة.

وتابعت الادارة العامة لشرطة المرور"كان المواطن يقود مركبة من نوع اسوزي قديم وأثناء التحقق من أوراق المركبة تبين أن السائق غير حاصل على رخصة قيادة و تم التعامل معه حسب القانون".

وأوضحت أن المواطن لم يلتزم بالإجراءات القانونية المتخذة وقام بمحاولة حرق المركبة ولاذى بالفرار من مكان الحدث، وعلى الفور تم تقديم شكوى والتعامل حسب القانون.


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