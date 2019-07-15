الكيلة تبحث مع البنك الدولي سبل دعم القطاع الصحي الفلسطيني







رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة مع مديرة التنمية البشرية في مكتب البنك الدولي في فلسطين سميرة حلس سبل دعم وتعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة في مكتبها برام الله ضم وحدة إدارة مشوع تعزيز صمود النظام الصحي بفلسطين والإدارات العامة ذات العلاقة في وزارة الصحة.وأشادت وزيرة الصحة بدور البنك الدولي في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، فيما طالبت بإطلاق مرحلة ثانية من هذا مشروع دعم وتعزيز صمود النظام الصحي لتغطية الجوانب ذات الأولوية في قطاع الصحة.وطالبت وزيرة الصحة خلال اجتمعها مع البنك الدولي تعيين مدققين طبيين وماليين لدعم قطاع التحويلات الطبية، ودعم تدريبات وبناء القدرات الطبية في التخصصات التي من شأنها ترشيد التحويلات الطبية.من جهتها، استعرضت السيدة حلس المشاريع التي يعكف البنك الدولي على تنفيذها في القطاع الصحي الفلسطيني، إضافة إلى المشاريع المستقبلية، مؤكدة أن البنك الدولي مهتم وملتزم بتطوير النظام الصحي الفلسطيني بما يحقق الأهداف الوطنية التي تراها وزارة الصحة.وناقش الاجتماع مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الفلسطيني ومكوناته والتي تستهدف تحسين وتطوير نظام التحولات الطبية والتأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى دعم الاستجابة لحالة الطوارئ في قطاع غزة.وبحثت وزيرة الصحة مع البنك الدولي استراتيجية الاتصال والتواصل فيما يخص التحويلات والشكاوى والتأمين الصحي، والحملة الإعلامية التي تعكف الوزارة من خلال المشروع لإطلاقها قريباً.