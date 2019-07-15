استولى عليها منذ أعوام.. الاحتلال يُعيد 10 قوارب ومعدات لصيادي غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي للمعابر، بأن سلطات الاحتلال، سلمت مساء يوم الاثنين، 10 قوارب صغيرة، ومعدات تابعة للصيادين في قطاع غزة، كانت محتجزة لديه منذ أكثر من عام.



وأكد وصول 10 قوارب صغيرة و5 مواتير خاصة لقوارب الصيد ومعدات تابعة للصيادين، قد تم حجزها من قبل بحرية الاحتلال في عرض البحر قبل أكثر من عام، عبر المعبر عصر اليوم.



يشار، إلى أن ما تسمى بالنيابة العامة الإسرائيلية، أعلنت في أيار/ مايو الماضي، أن "إسرائيل" ستعيد (65) قارب صيد محتجزاً لديها تابع لصيادين من غزة، رداً على التماس قدمته جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا، حيث طالبت جمعيات حقوق إنسان للمحمة العليا، بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.



من جهته، أوضح زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في وزارة الزراعة، أن المحكمة، أمهلت الاحتلال بقرار سابق حتى 29/7 بإعادة مراكب الصيادين الـ 65.