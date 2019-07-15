نتنياهو يزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى لتوقيع تجارة حرة بين البلدين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة 13 الإسرائيلية: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى في أواخر تموز/ يوليو لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وكذلك بهدف التأكيد على خبرته الواسعة في السياسة الخارجية، كما يريد نتنياهو مغادرة البلاد في نهاية الشهر؛ للقيام بزيارة ثانية إلى اليابان".



وأكدت القناة، أن هذا الاتفاق سيجلب مليارات الدولارات للاقتصاد الإسرائيلي، والذي يشمل زيادة صادرات الشركات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية.



وأشار كبار المسؤولين المطلعين على الأمر إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، تتضمن بندًا يستبعد المستوطنات، وفقاً لهم فإن الفوائد الواردة في الاتفاقية، لن تنطبق على السلع والمنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، لسنوات عارضت "إسرائيل" إدراج مثل هذا البند في اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، ولم يحدث تقدم، والآن غيرت "إسرائيل" موقفها، ووافقت على هذا الشرط.