اشتية: استعادة العراق عافيته سياسياً واقتصادياً يشكل مصدر قوة لفلسطين







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء محمد اشتية، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين في مكتب الأخير في العاصمة العراقية بغداد، بحضور وفد وزاري فلسطيني/ وعدد من البرلمانيين العراقيين.وأكد على عمق العلاقات الفلسطينية العراقية، وحيا مواقف البرلمان والحكومة العراقية الداعمة للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية.وثمن رئيس الوزراء القرار العراقي بمقاطعة ورشة المنامة التي رفضها الشعب والقيادة الفلسطينية، موضحاً أن استعادة العراق عافيته سياسياً واقتصادياً يشكل مصدر قوة لفلسطين.وبحث رئيس الوزراء مع رئيس البرلمان العراقي إمكانيات تحسين أوضاع فلسطينيي العراق، ومنحهم حقوقاً تخفف من معاناتهم وتعزز صمودهم حتى عودتهم لوطنهم فلسطين.من جانبه، جدد الحلبوسي تأكيد دعم العراق شعبا وحكومة للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن البرلمان يعكس نبض الشعب العراقي المحب لفلسطين والمتحيز لها.