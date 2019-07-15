النيابة بغزة: إجراءات صارمة بحق مُطلقي النار يوم نتائج الثانوية

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت النيابة العامة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، المواطنين من إطلاق النار في الهواء، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" الخميس المقبل.



وأكدت النيابة في تصريح صحفي صدر اليوم، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة بحق من يثبت استخدامه للسلاح في المناسبات، وخاصة يوم إعلان نتائج الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع أقسام ودوائر الشرطة والمباحث العامة في كافة محافظات القطاع.



وشددت على أن استخدام السلاح في مثل هذه المناسبات يشكل جريمة، يعاقب عليها القانون، متمنية السلامة لأبناء شعبنا السلامة والاستقرار في ظل مجتمع يسوده العدل والإنصاف.



وأوضحت، أن هذه الإجراءات، جاءت حرصاً من النيابة العامة على حماية أمن وسلامة واستقرار المجتمع الفلسطيني، وحفظ حقوقه، وصون حرياته، ومنع تكدير صفو الطمأنينة العامة، وحفاظاً على أرواح المواطنين، وتطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.