الجبهة العربية الفلسطينية تستهجن قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين

الجبهة العربية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

استهجنت الجبهة العربية الفلسطينية، قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بحق العمال الفلسطينيين، وإقفال محالهم التجارية، خصوصاً في هذا الوقت الذي تتكاثف فيه الجهود الفلسطينية اللبنانية لمواجهة (صفقة القرن) والمخاطر الكبرى التي تحيط باللاجئين الفلسطينيين.



واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، أننا ومع تقديرنا الكبير للدولة اللبنانية، واحترامنا لقوانينها، إلا أن قرار وزير العمال اللبناني، يلحق الضرر البالغ باللاجئين الفلسطينيين، ولا يراعي خصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان، وأن المبررات التي تسوقها وزارة العمل لاتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت، تحمل في طياتها علامات استفهام كبيرة على الهدف من هذه الحملة، خصوصاً وان اللبنانيين والفلسطينيين في خندق واحد لمواجهة (صفقة القرن).



وطالبت الجبهة كافة الجهات الرسمية والشعبية اللبنانية بالضغط على وزارة العمل؛ لإلغاء قراراها بشأن العمال الفلسطينيين ومراعاة الظروف الخاصة للاجئين الفلسطينيين، الذي يتعرضون في هذا الوقت إلى حملة منظمة للالتفاف على حقوقهم والتضييق عليهم تقودها الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال.



وتابعت الجبهة، إننا ونحن نثمن الحوار الفلسطيني اللبناني في هذا الموضوع، فإننا نؤكد على ضرورة مراعاة مصالح اللاجئين الفلسطينيين، وتمكينهم من سبل الحياة الكريمة كضيوف على لبنان لحين عودتهم إلى ديارهم تنفيذاً لحقهم في العودة، وفق القرار الدولي رقم 194.