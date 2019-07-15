السيسي يأمر بنقل تبعية ميناء العريش للجيش المصري





وجاءت المساحة المنقولة للجيش المصري بالأمر الجمهوري 371.46 فدانا، على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل "الميناء" وفق ما أورده موقع (روسيا اليوم).



وأسند السيسي مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش إلى وزارة الدفاع، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة "ميناء العريش".





رام الله - دنيا الوطنأمر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنقل تبعية ميناء العريش، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة.وقرر الرئيس أن يعتبر ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته، ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شؤون الدفاع عن الدولة.