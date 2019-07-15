دولي

موغيريني: على إيران التخلي عن إجراءاتها وآلية "INSTEX" مفتوحة للدول الثالثة

موغيريني: على إيران التخلي عن إجراءاتها وآلية "INSTEX" مفتوحة للدول الثالثة
رام الله - دنيا الوطن
دعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، إيران للتخلي عن إجراءاتها الأخيرة حول الاتفاق النووي، معلنة أن آلية "INSTEX" المالية مفتوحة أمام الدول الثالثة.

وقالت موغيريني، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الاثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ردا على سؤال حول آلية "INSTEX" الأوروبية للتعاملات المالية مع إيران: "نعم، إنها مفتوحة أمام الدول الثالثة ونرى أن هناك اهتماما بها من بعض البلدان".

وأشارت موغيريني أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي متفق على وجود ضرورة لرفع سرعة عمل هذه الآلية الخاصة ودرجة فعالياتها.

وفي تطرقها إلى الأزمة التي يعيشها الاتفاق النووي مع إيران، قالت المفوضة الأوروبية: "الجميع يدركون أنه لا بديل له حاليا، ولهذا السبب يجب علينا الحفاظ على هذه الصفقة".

واعتبرت أن "حالة الاتفاق الصحية ليست جيدة جدا، لكنه لم يمت بعد"، إلا أنها اعترفت بأن "الوضع اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى".

وفي غضون ذلك، ذكرت موغيريني أن لا طرف في الاتفاق يعتبر أن مدى عدم التزام إيران بتعهداتها بلغ درجة ملموسة، ولهذا السبب لم يعلن أي من المشاركين في الصفقة عن رغبتهم في تطبيق المادة الخاصة بإلغائها.

وشددت موغيريني على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، معربة في هذا السياق عن أسفها من الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها إيران، وقالت: "نريد من إيران أن تعود إلى الالتزام التام بالصفقة النووية مثلما كان الأمر في السنوات الماضية".

وأردفت قائلة: "نود الإشارة إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها حتى هذه اللحظة إيران يمكن التراجع عنها، وندعوها إلى التخلي عن هذه الخطوات والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق".

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