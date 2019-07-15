شؤون فلسطينية

افتتح عدة مشاريع مائية بالخليل.. غنيم: محافظات الجنوب الأكثر فقراً مائياً

افتتح عدة مشاريع مائية بالخليل.. غنيم: محافظات الجنوب الأكثر فقراً مائياً
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم الاثنين، عدة مشاريع مائية في محافظة الخليل، مؤكداً على أن محافظات الجنوب هي الأكثر فقراًً.

وشدد غنيم، على أن سلطة المياه، تضع على سلم أولوياتها، وفي صلب خطتها الاستراتيجية، تحسين الوضع القائم لمختلف التجمعات في محافظة الخليل، حيث تم العمل على تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة التي ساهمت في تحسين الوضع المائي للعديد من التجمعات، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المشاريع، يأتي تأكيداً على أهمية صمود أهلنا في هذه المحافظة، التي تشهد انتهاكات إسرائيلية على كافة الأصعدة، وخاصة على صعيد المياه.

وأشار غنيم إلى أن وضع المياه في فلسطين صعب بشكل عام، وفي بعض المناطق بشكل خاص، حيث إن الكمية التي تصل من المياه لا تتناسب مع التزايد السكاني، لكن سلطة المياه تسعى بكل طاقاتها إلى زيادة الكمية، وتحسين حصة الفرد، والبحث عن الحلول البديلة؛ لتدارك الوضع، وتوفير أفضل الخدمات لكافة المواطنين.

وقال: إننا نبذل الكثير من الجهود الاستثنائية، ونضع محافظات الجنوب ومشاريعها الاستراتيجية على سلم أولوياتنا، حيث يتجسد ذلك في الكثير من المشاريع الكبرى، ومن خلال إعداد خطط العمل المبنية على الرؤية المستقبلية، من أجل تحقيق كافة مطالب المنطقة ضمن الإمكانيات المتاحة، وبما يحقق العدالة والمصداقية في التوزيع لكافة السكان.

وقام رئيس سلطة المياه، خلال جولته بافتتاح مشروع مياه كرمة الذي يهدف إلى تحسين وتطوير شبكة المياه الداخلية في المنطقة، ويتضمن بناء خزان بسعة 500 كوب، إضافة إلى مد خطوط نقل وتوزيع، وتركيب خطوط مياه ووصلات منزلية في الشبكة، حيث تبلغ قيمة المشروع 2 مليون و700 ألف دولار.

كما افتتح مشروع مياه دورا، الذي يهدف إلى توفير إمدادات مياه أكثر موثوقية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه، واشتمل المشروع في مكوناته على بناء خزان بسعة 2000م3 وتوريد وتركيب خطوط، بقيمة 4 ملايين و200 ألف دولار.

تفقد مشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في بيت لحم

كما توجه الوزير غنيم  الى بيت لحم برفقة محافظها كامل حميد لتفقد العمل في المراحل الأخيرة لمشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي في منطقة بيت لحم- بيت جالا- بيت ساحور، والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والمملكة الهولندية بتمويل وصل إلى 17 مليون يورو، كأحد المشاريع الداعمة لأهداف سلطة المياه  الفلسطينية في تحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في فلسطين بشكل عام, ومنطقة بيت لحم - بيت جالا - بيت ساحور بشكل خاص.

ويهدف المشروع الى المساهمة في الإدارة المستدامة والفعالة لخدمات سلطة مياه ومجاري بيت لحم، إلى جانب التقليل من نسبة الفاقد في شبكات المياه, الأمر الذي سيساهم في زيادة كمية المياه المتاحة للتوزيع. كما يتضمن المشروع تأهيل خطوط شبكات المياه وتنظيمها، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة في توزيع المياه للمواطنين.

ويتكون المشروع من شبكات مياه ستساهم في  تحسين عملية توزيع المياه، ومد وصلات مياه منزلية، وتأهيل وإنشاء شبكات المياه، وإنشاء وتركيب محابس ومناهل واستخدام نظام سكادا، وذلك لتحسين الخدمات التشغيلية، بالإضافة الى تزويد سلطة مياه ومجاري بيت لحم بخزانات مياه، وتأهيل محطات الضخ في كل من خزان الدهيشة والدوحة، وكذلك إنشاء وتأهيل محطة ضخ في خزان المطلة تتبع خزان بيت جالا. اما مجالات الصرف الصحي  فتم تأهيل كامل لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي الشمالية والجنوبية.

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