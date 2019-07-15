التلفزيون المصري يُوضح حقيقة إذاعة أذان الفجر الساعة العاشرة صباحاً





وقالت نائلة من خلال تصريحات صحفية: إن ما حدث هو بث الأذان على شاشة الفضائية الموجهة لأمريكا، وهو ما تسبب في حالة من اللغط لدى بعض المشاهدين.



وأوضحت، أن إذاعة الأذان في العاشرة والنصف صباحاً، تكون مناسبة لموعد بثه في أمريكا، نظراً لفروق التوقيت، حيث إن القناة تخاطب الجاليات المصرية والعربية بالخارج.

رام الله - دنيا الوطنرد التلفزيون الرسمي في مصر، على التقارير التي نشرت حول إذاعته أذان الفجر، يوم أمس الأحد 14 تموز/ يوليو، الساعة العاشرة والنصف صباحاً.ونفت رئيسة قطاع التلفزيون في ماسبيرو، نائلة فاروق، ما تم تداوله من وجود خطأ في بث أذان الفجر على شاشة قناة الفضائية المصرية صباح يوم الأحد وفق (روسيا اليوم).