شؤون فلسطينية

تعليق من "الديمقراطية" بعد احتلالها المرتبة الثانية بانتخابات الإعادة للبلديات

تعليق من "الديمقراطية" بعد احتلالها المرتبة الثانية بانتخابات الإعادة للبلديات
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الاثنين في 15/7/2019 إنها شكلت القوة الثانية في جولة الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية.

وكانت الانتخابات التكميلية، وإنتخابات الإعادة، جرت يوم 13/7/2019 في 18 هيئة محلية، في الضفة الفلسطينية، لم يتم تقديم مرشحين في أربع هيئات محلية، فتم تأجيلها حتى موعد لاحق، وفازت في التزكية قوائم في سبع هيئات محلية، وجرت الانتخابات في سبع هيئات محلية أخرى.

وبناء على النتائج الرسمية التي أعلن عنها رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، يوم أمس الأحد في 14/7/2019 في مؤتمر صحفي عقده في لجنة الانتخابات في رام الله، تبين أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شكلت القوة الثانية بين اللوائح الفائزة في هذه الجولة من الانتخابات.

وقالت الجبهة: إنها تقدر عالياً الثقة الغالية التي منحها الناخبون لمرشحي الجبهة، إن في الفوز بالتزكية أو حيث جرت عملية الإقتراع، وتؤكد أن ممثليها في المجالس المحلية والبلدية في أكثر من 115 هيئة محلية، سيبدون الحرص الشديد على صون مصالح المواطنين، وتوفير الخدمات البلدية التي من شأنها أن تعزز من صمود أبناء شعبنا في معركته الوطنية، من أجل الخلاص من الاحتلال والإستيطان والفوز بالحرية والاستقلال.

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