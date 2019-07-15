الأمطار الموسمية تودي بحياة 130 شخصا في دول جنوب آسيا



وفي بنغلادش قضى 29 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، بينهم 18 أصيبوا بالصواعق، وسبعة غرقوا بعد انقلاب قاربهم في مياه متقلبة في خليج البنغال. ولقي عشرة أشخاص حتفهم في مخيمات اللاجئين الروهينغا المكتظة في جنوب شرق بنغلادش حيث هدمت الأمطار آلاف المساكن المتهاوية.



في أحدث مأساة ناجمة عن الأمطار الموسمية في الهند، انهار مبنى من أربعة طوابق على سفح تل في ولاية هيماشال براديش الشمالية ما أدى إلى مقتل 14 شخصا.



وعلم أن انهيار المبنى، القريب من شيملا وهي وجهة سياحية شهير، الأحد، بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وكان عمال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن أشخاص آخرين، فيما عملت الآلات الثقيلة على إزالة أكوام من الصلب والأسلاك والحطام الموحل. وتمكنت الفرق من انتشال 28 ناجيا من تحت الأنقاض.



وقال شامان المسؤول المحلي إن 14 شخصًا لقوا مصارعهم في الانهيار، بينهم 13 جنديا. وقال جندي انتشل حيا من تحت الأنقاض إنهم تجمعوا لحضور حفل في مطعم المبنى "ولكن فجأة اهتز المبنى وانهار".





رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الأمطار الموسمية في عدد من دول جنوب آسيا، خلال أسبوع، إلى 130 شخصا، وفقما أكد مسؤولون اليوم، الإثنين، بينهم 14 شخصا، على الأقل، لقوا مصارعهم في انهيار مبنى شمالي الهند جراء الأمطار الغزيرة.وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية بدمار واسع من سفوح جبال هيملايا إلى مخيمات في مناطق منخفضة تأوي اللاجئين الروهينغا، وحذر المسؤولون من أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع مع مواصلة مساعي الوصول إلى المناطق المتضررة بحسب موقع (عرب 48).وقالت الشرطة إن السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 67 شخصا على الأقل في أنحاء النيبال، بينما لا يزال 30 شخصا مفقودين.