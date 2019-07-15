أحداث فلكية ستشهدها فلسطين والدول العربية غداً الثلاثاء

من جانب آخر، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، د. خالد الزعاق: إن هناك توقعات بأن يحدث غداً ثلاث ظواهر فلكية، وهي:





تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر، وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم.





خسوف جزئي للقمر مشاهد في المملكة والخليج، ويستمر قرابة الثلاث ساعات، يبدأ من 11 مساء وينتهي 2 صباحاً.





اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.