أحداث فلكية ستشهدها فلسطين والدول العربية غداً الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه من المتوقع غداً منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، حدوث خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد، يبدأ في الساعة 21:43، وسيصل ذروته في الساعة 00:30 حيث يغطي ظل الأرض نصف القمر.
وأكدت أن الخسوف التالي، الذي سيحدث، سيكون خسوفاً جزئياً للقمر، وسيحدث في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في حين أن الخسوف الكلي القادم للقمر، سيكون في 7 أيلول/ سبتمبر 2025.
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه من المتوقع غداً منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، حدوث خسوف جزئي للقمر في سماء البلاد، يبدأ في الساعة 21:43، وسيصل ذروته في الساعة 00:30 حيث يغطي ظل الأرض نصف القمر.
وأكدت أن الخسوف التالي، الذي سيحدث، سيكون خسوفاً جزئياً للقمر، وسيحدث في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في حين أن الخسوف الكلي القادم للقمر، سيكون في 7 أيلول/ سبتمبر 2025.
من جانب آخر، قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، د. خالد الزعاق: إن هناك توقعات بأن يحدث غداً ثلاث ظواهر فلكية، وهي:
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر، وهو اتجاه القبلة على مستوى العالم.
خسوف جزئي للقمر مشاهد في المملكة والخليج، ويستمر قرابة الثلاث ساعات، يبدأ من 11 مساء وينتهي 2 صباحاً.
اقتران كوكب زحل بالقمر طوال الليل.
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