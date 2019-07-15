حزب العدالة الفلسطيني يدين قرار وزارة العمل اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أدان حزب العدالة الفلسطيني قرار وزارة العمل اللبنانية معتبراً توقيت القرار يخدم أهداف (صفقة القرن) ويصب في صالح المخطط الصهيو امريكي لتصفيه الاونروا التي تمهد لاسقاط حق العوده وتصب في صالح قرار توطين اللاجئين وتهجيرهم من لبنان.



وعبر الحزب عن رفضه صدور أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.



وقال: إن حزب العدالة الفلسطيني يحمل الجهات التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية وتفجر الاوضاع التي تخدم المخطط الاسرائيلي لخلق نزاعات وصراعات حيث يتواجد اللاجئين الفلسطينيين خدمه لمخطط تصفيه حقوقهم وتوطينهم حيث يتواجدون ، ويؤكد حزب العداله الفلسطيني عن رفضه تهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، "ويعلن عن رفضه سياسة القتل البطيء التي تمارس ضد الفلسطينيين في لبنان .



وأضاف: أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف صفقة القرن التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفيه الاونروا وأن مضمون واهداف القرار فيه تجاهل لخصوصية العامل الفلسطيني وان القانون اللبناني بات يعامل اللاجئ الفلسطيني معامله العمال الاجانب.