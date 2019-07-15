أول تعليق من فتحي حماد على بيان حركة حماس حول كلمته بشأن اليهود





وتابع حماد في تصريح مقتضب له ما تعبر عنه حركة حماس دوماً في سلوكها السياسي، وما أكدته الوثيقة السياسية للحركة ينص على أنه ستستمر مقاومتنا لهذا الكيان الغاصب بكل الأشكال، سواء المسلحة منها أو عبر النضال الشعبي السلمي، الذي تمثله مسيرات العودة الكبرى.





وكانت حركة حماس علقت اليوم ببيان صحفي رداً على تصريحات حماد أمام المتظاهرين في مسيرات العودة شرقي غزة يوم الجمعة الماضي.





وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة، التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال، الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم، ولا مع اليهودية كدين.

رام الله - دنيا الوطنأكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس على السياسة الثابتة والمعتمدة لدى الحركة في حصر مقاومتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يغتصب أرض فلسطين ويدنس مقدساتها.