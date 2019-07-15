حنون: أكدنا على رفض التوطين والوطن البديل في مواجهة خطط واشنطن





وجدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، التأكيد على رفض التوطين والوطن البديل، وذلك لمواجهة الخطة الأميركية الهادفة إلى تفكيك وكالة (أونروا).





وأكد على ضرورة حشد الدعم السياسي والمالي لتجديد ولاية تفويض عملها الذي سينتهي في أيلول/سبتمبر المقبل بأغلبية مطلقة في الأمم المتحدة.





وأضاف أنه سيتم تقديم التوصيات التي تخرج من المؤتمر لمجس وزراء الخارجية العرب القادم ولجامعة الدول العربية القادمة مشيرا الى ان هناك اجماع من قبل الدول المضيفة على رفض التوطين واستمرار عمل الوكالة .



رام الله - دنيا الوطنأكد مديرعام شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون أن الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في القاهرة أكد على موقف القيادة برفض كل ما يطرح من حلول وصفقات، لا تبنى على أساس حل الدولتين وتتجاوز قرارات الشرعية الدولية.