قيادي فلسطيني: نأمل استجابة حماس لكافة المقترحات المصرية وتنفيذ بنود اتفاق 2017





من جهة أخرى، قال رأفت في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن مصادرة إسرائيل لـ 35 ألف دونم في الأغوار الشمالية، هو جوهر سياسة اليمين المتطرف بقيادة، بنيامين نتنياهو، والذي يريد من خلالها تكريس احتلاله وسيطرته على عموم الضفة الغربية والقدس، وليس فقط الأغوار.



وأكد رأفت على صمود واستمرار أبناء شعبنا بالمقاومة والالتفاف حول القيادة، وموقف الرئيس محمود عباس، في التصدي لكل الإجراءات المزعومة من قبل إدارة ترامب وفريقه الداعم للاحتلال.



وشدّد على أهمية الدور الذي تلعبه القيادة على كافة المستويات الدولية في التصدي لممارسات الاحتلال المخالفة لكل القوانين وقرارات الشرعية الدولية، والتحرك من خلال المحاكم والمؤسسات الحقوقية والدولية؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتقي لجرائم حرب.







كما أعرب عن أمله باستجابة حماس لكافة المقترحات المصرية، وتنفيذ بنود اتفاق عام 2017 والتي وقعت عليه كافة فصائل المنظمة.