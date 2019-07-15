شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: نأمل استجابة حماس لكافة المقترحات المصرية وتنفيذ بنود اتفاق 2017

قيادي فلسطيني: نأمل استجابة حماس لكافة المقترحات المصرية وتنفيذ بنود اتفاق 2017
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
عبّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، عن أمله بأن تتكلل جهود الوفد الأمني المصري بالنجاح من خلال زياراته المتبادلة بين رام الله وغزة.

كما أعرب عن أمله باستجابة حماس لكافة المقترحات المصرية، وتنفيذ بنود اتفاق عام 2017 والتي وقعت عليه كافة فصائل المنظمة.

من جهة أخرى، قال رأفت في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن مصادرة إسرائيل لـ 35 ألف دونم في الأغوار الشمالية، هو جوهر سياسة اليمين المتطرف بقيادة، بنيامين نتنياهو، والذي يريد من خلالها تكريس احتلاله وسيطرته على عموم الضفة الغربية والقدس، وليس فقط الأغوار.

وأكد رأفت على صمود واستمرار أبناء شعبنا بالمقاومة والالتفاف حول القيادة، وموقف الرئيس محمود عباس، في التصدي لكل الإجراءات المزعومة من قبل إدارة ترامب وفريقه الداعم للاحتلال.

وشدّد على أهمية الدور الذي تلعبه القيادة على كافة المستويات الدولية في التصدي لممارسات الاحتلال المخالفة لكل القوانين وقرارات الشرعية الدولية، والتحرك من خلال المحاكم والمؤسسات الحقوقية والدولية؛ لمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي ترتقي لجرائم حرب.


أخبار ذات صلة

تعليق من &#34;الديمقراطية&#34; بعد احتلالها المرتبة الثانية بانتخابات الإعادة للبلديات

تعليق من "الديمقراطية" بعد احتلالها المرتبة الثانية بانتخابات الإعادة للبلديات

الاحتلال يُغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يُغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

أحداث فلكية ستشهدها فلسطين والدول العربية غداً الثلاثاء

أحداث فلكية ستشهدها فلسطين والدول العربية غداً الثلاثاء

اشتية: العراق عزيز على كل فلسطيني وهذه الدعوة التي وجهها لنظيره العراقي

اشتية: العراق عزيز على كل فلسطيني وهذه الدعوة التي وجهها لنظيره العراقي

أول تعليق من فتحي حماد على بيان حركة حماس حول كلمته بشأن اليهود

أول تعليق من فتحي حماد على بيان حركة حماس حول كلمته بشأن اليهود

الشيخ: تصريحات حماد تَنُمّ عن &#34;غباء&#34; في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال

الشيخ: تصريحات حماد تَنُمّ عن "غباء" في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال

مصرع طفل بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس

مصرع طفل بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس

قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يُغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

الشيخ: تصريحات حماد تنمّ عن &#34;غباء&#34; في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال

الشيخ: تصريحات حماد تنمّ عن "غباء" في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال

مصرع طفل بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس

مصرع طفل بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس

قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

يترأس وفداً وزارياً ورجال أعمال.. اشتية يصل العراق في زيارة رسمية

يترأس وفداً وزارياً ورجال أعمال.. اشتية يصل العراق في زيارة رسمية

وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل موسكو

وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل موسكو

ست إصابات بحادث سير على مدخل البريج في المحافظة الوسطى

ست إصابات بحادث سير على مدخل البريج في المحافظة الوسطى

على خلفية تصريحاته ضد اليهود..عريقات يشن هجوماً حاداً على القيادي بحماس فتحي حماد

على خلفية تصريحاته ضد اليهود..عريقات يشن هجوماً حاداً على القيادي بحماس فتحي حماد

منوعات

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور

ياسمين الخطيب مُصابة بـ&#34;العشق&#34;: سأتزوج مغربيًا

ياسمين الخطيب مُصابة بـ"العشق": سأتزوج مغربيًا

مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

مصطفى فهمي يستعيد شبابه في شرم الشيخ وطلة جريئة لزوجته

موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

موقف محرج لهيفاء وهبي في حفلها بالساحل الشمالي

&#34;تطير فيها رقاب&#34;.. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

"تطير فيها رقاب".. أحمد السعدني يعلق على تقبيل نجله لابنة محمد إمام

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

قبل 44 عاماً.. صورة نادرة حين زار العندليب صحيفة سعودية لأول مرة

شيماء سيف تقدم نصائح &#34;عجيبة&#34; للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

شيماء سيف تقدم نصائح "عجيبة" للسيدات ليمنعن أزواجهن من الخروج من المنزل

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

كندة علوش: ابنتي بـ 5 أولاد.. ولا أسمح للخادمات بلمسها

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

ممثل كوميدي أمريكي يلتقط صورًا عارية داخل الأهرامات مع صديقته

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية &#34;فيديوهات خالد يوسف&#34;

أول ظهور لمنى فاروق بعد الإفراج عنها في قضية "فيديوهات خالد يوسف"

عربي

قيادة الدعم السريع في السودان: سنسحب قواتنا من الخرطوم بالتدرج

قيادة الدعم السريع في السودان: سنسحب قواتنا من الخرطوم بالتدرج

بعد صورة ولي العهد.. السعودية تُحذر من تطبيق (FACE APP)

بعد صورة ولي العهد.. السعودية تُحذر من تطبيق (FACE APP)

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

معاريف: أمريكا طالبت (حزب الله) بالتخلي عن إيران مقابل تخفيف الحصار المالي

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته &#34;غدير&#34;

تعاطف لبناني واسع مع قيادي بحزب الله بسبب ما فعله من أجل ابنته "غدير"