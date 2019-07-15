الشيخ: تصريحات حماد تنمّ عن "غباء" في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال









وكان حماد دعا في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة اليهود متوجهاًَ لهم بقوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً".

وكان حماد دعا في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة اليهود متوجهاًَ لهم بقوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً".

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على كلمة عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماس حول اليهود يوم الجمعة الماضية.وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): إن "تصريحات فتحي حماد تنم عن جهل وتخلف وتطرف مزعوم وغباء في فهم حقيقة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي".وأضاف: "صراعنا مع الاحتلال هو صراع سياسي وطني وليس صراعاً دينياً مع اليهود!! نحن ضد الاحتلال ونقاومه لأننا عشاق حرية واستقلال ولسنا ضد دين من الأديان".