مصرع طفل بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس

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رام الله - دنيا الوطنلقي طفل اليوم الاثنين مصرعه بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.وقالت الشرطة: إن طفلاً يبلغ من العمر (11 شهراً) من سكان بلدة حوارة جنوب نابلس، لقي مصرعه غرقاً ببرميل ماء.