مصرع طفل بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل اليوم الاثنين مصرعه بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقالت الشرطة: إن طفلاً يبلغ من العمر (11 شهراً) من سكان بلدة حوارة جنوب نابلس، لقي مصرعه غرقاً ببرميل ماء.
لقي طفل اليوم الاثنين مصرعه بعد غرقه ببرميل مياه جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وقالت الشرطة: إن طفلاً يبلغ من العمر (11 شهراً) من سكان بلدة حوارة جنوب نابلس، لقي مصرعه غرقاً ببرميل ماء.
وأضافت الشرطة أنها والنيابة العامة تباشر التحقيق.
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