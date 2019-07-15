قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة، والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون) بالبوابات الحديدية، ما حال دون عودة عشرات المواطنين إلى منازلهم.