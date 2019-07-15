قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة، والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون) بالبوابات الحديدية، ما حال دون عودة عشرات المواطنين إلى منازلهم.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة، والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون) بالبوابات الحديدية، ما حال دون عودة عشرات المواطنين إلى منازلهم.
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