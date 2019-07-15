يترأس وفداً وزارياً ورجال أعمال.. اشتية يصل العراق في زيارة رسمية









رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، حيث سيلتقي نظيره العراقي، ورئيس البرلمان بالإضافة الى رئيس الجمهورية.وكان في استقبال رئيس الوزراء في المطار، وزير التجارة العراقي محمد العاني، وعدد من الشخصيات الرسمية والسلك الدبلوماسي العراقي.ويرافق رئيس الوزراء خلال زيارته إلى العراق، وزير الخارجية رياض المالكي، وزير المالية، شكري بشارة، وزير الاقتصاد خالد العسيلي، وزير الزراعة رياض العطاري، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعدد من رجال الأعمال.