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  • حماس: سبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين بأماكن عبادتهم

  • حماس: صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا وليس صراعاً مع اليهود

  • حماس: تصريحات حماد لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة

شؤون فلسطينية

أول تعليق رسمي من حركة حماس على كلمة فتحي حماد حول اليهود

أول تعليق رسمي من حركة حماس على كلمة فتحي حماد حول اليهود
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة حماس اليوم الاثنين، على ما ورد في تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، حول اليهود.

وقالت الحركة في بيان لها: توقفت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عند التصريحات التي وردت في الخطاب الجماهيري لعضو المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد فتحي حماد أمام المحتشدين في مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ 12/07/2019م.

وأكدت أن هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين، وسبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم.

كما أكدت الحركة على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإن الإجماع الوطني على شعبيتها وسلميتها لا يعني السماح للاحتلال بالتغول على المتظاهرين السلميين وقتلهم واستهدافهم، وندعو جماهير شعبنا إلى الالتزام بما تقرره الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار من سياسات وقرارات وفعاليات.

وجددت حركة حماس تقديرها الكبير للوسطاء كافة، وفي مقدمتهم الأشقاء المصريون على جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.

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