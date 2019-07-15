وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يصل إلى موسكو

زيارة سابقة لقيادات من حركة حماس لروسيا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن وفدًا من قيادة الحركة وصل اليوم الإثنين إلى العاصمة الروسية، موسكو.



وأوضح بدران في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي لـ"حماس": أن الوفد يترأسه د. موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي للحركة.



وبيّن أن الزيارة إلى موسكو تأتي في إطار توثيق العلاقات الثنائية بين الحركة وبين الحكومة الروسية، نافيًا أن يكون لها علاقة بملف المصالحة.