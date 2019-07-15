على خلفية تصريحاته ضد اليهود..عريقات يشن هجوماً حاداً على القيادي بحماس فتحي حماد









وكان حماد دعا في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة اليهود متوجهاًَ لهم بقوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً.

وكان حماد دعا في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، الفلسطينيين في الخارج إلى مهاجمة اليهود متوجهاًَ لهم بقوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي موجود في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً.

رام الله - دنيا الوطنهاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، على خلفية كلمة له ألقاها يوم الجمعة الماضية.وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة.وأضاف: "تصريحات القيادي فى حركة حماس فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة إلى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية".