وزير الأشغال العامة يبحث واقع العمل الهندسي في قطاع غزة





كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اتباع الأصول المهنية فيما يتعلق بعدم إنفراد المؤسسات الرسمية بجميع مراحل المشاريع، والتي تتضمن مراحل التقييم والطرح والترسية والإشراف والاستلام، وذلك بهدف ضمان الشفافية، وفتح المجال لعمل القطاع الخاص، والذي هو دور ومسؤولية الحكومة من أجل دفع العجلة الاقتصادية للأمام.



وأبدى زيارة تعاونه من أجل متابعة كافة القضايا المطروحة، وإصدار التعليمات اللازمة من أجل تحسين ظروف العمل للمكاتب الهندسية، وضمان استدامة العمل الهندسي في كافة أرجاء الوطن.





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، مع رئيس هيئة المكاتب الهندسية في المحافظات الجنوبية، م. وليد شحادة، واقع العمل الهندسي في قطاع غزة، والصعوبات التي تواجهها المكاتب الهندسية في إطار قلة المشاريع في القطاع.جاء ذلك خلال استقبال زيارة لوفد الهيئة في مكتبه في قطاع غزة، حيث تم بحث جملة من المواضيع ذات العلاقة بالعمل الهندسي في القطاع، والمعيقات التي تعرقل عملية النهوض به، ومحاولة تذليلها والقفز عنها، من خلال التعاون والتواصل المستمرين.وقد تم التوافق على إشراك المكاتب الهندسية في أية مشاريع مستقبلية يتم طرحها عبر عطاءات دولية في الأراضي الفلسطينية.